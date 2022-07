Foot - PSG

PSG : Lionel Messi est interpellé en interne

Publié le 22 juillet à 21h00 par Arthur Montagne

Arrivé l'été dernier à l'issue de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a connu une première saison très délicate avec le PSG. Néanmoins, le septuple Ballon d'Or est très attendu cette saison comme l'explique Pablo Sarabia qui va jouer pour la première fois aux côtés de La Pulga.

L'été dernier, Lionel Messi voyait son contrat prendre fin au FC Barcelone et Joan Laporta lui a annoncé qu'il ne pourrait pas rester en Catalogne. Pris au dépourvu, l'Argentin s'est donc mis en quête d'un nouveau club. Et le PSG a sauté sur l'occasion pour le recruter libre. Malgré tout, la première saison de Lionel Messi à Paris n'a pas répondu aux attentes.

Sarabia attend le grand Messi

De retour d'un prêt au Sporting CP, Pablo Sarabia apprend à découvrir Lionel Messi. Et pour l'international espagnol, le numéro 30 du PSG va réaliser une grande saison. « Je pense que le joueur qu'il est, nous le voyons tous, c'est un joueur incroyable. Nous espérons qu'il est aussi heureux que possible afin qu'il puisse le montrer et nous donner le jeu qu'il connaît, ce qui est beaucoup », assure-t-il dans un interview accordée à l' AFP .

Galtier est confiant pour la saison de Messi au PSG