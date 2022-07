Foot - PSG

Christophe Galtier confirme une grande révolution au PSG

Publié le 20 juillet à 17h30 par Thibault Morlain

Désormais, c’est donc Christophe Galtier qui est aux commandes au PSG. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice est venu remplacer Mauricio Pochettino sur le banc des champions de France. Forcément, qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelle organisation. Et le PSG évolue désormais dans un tout nouveau dispositif, le 3-4-1-2. Galtier en a d’ailleurs dit plus sur cette révolution tactique.

En cette intersaison, le PSG repart donc sur de nouvelles bases. En effet, le club de la capitale s’est séparé de Mauricio Pochettino, faisant alors confiance à Christophe Galtier au poste d’entraîneur. Et alors que l’ancien de l’OGC Nice avait pour habitude d’évoluer en 4-4-2, il va changer avec le PSG. Et cela sera un grand bouleversement également pour le club de la capitale. Désormais, à Paris, on va évoluera en 3-4-1-2, un système donc avec 3 défenseurs centraux. Une révolution très attendue ces derniers mois par les fans parisiens, c’est désormais réel avec Christophe Galtier.

Transferts - PSG : Galtier confirme pour la prochaine recrue du mercato https://t.co/X8JfsRiJCG pic.twitter.com/Kpht5mlMLA — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

« Il faut l’assimiler »

Ce mercredi, le PSG a d’ailleurs évolué dans ce dispositif face au Kawasaki Frontale à l’occasion de sa tournée au Japon. Et après la rencontre, Christophe Galtier a confirmé que le 3-4-1-2 sera la tactique utilisée pour la saison à venir. « Nous évoluons dans un nouveau système, en 3-4-1-2, il faut donc l'assimiler. On a connu pas mal de déséquilibres et ainsi concédé beaucoup trop de situations sur notre but. C'est un gros axe de travail pour les semaines à venir de vouloir, pouvoir, avoir beaucoup de monde offensivement et être capable dans le même temps de garder un juste équilibre. Il faut essayer de vite trouver des réglages et compensations pour éviter d'être pris sur des situations de transition », a lâché Galtier, rapporté par L’Equipe .

« On travaille aussi tous les jours à l'entraînement ce schéma »

L’entraîneur du PSG a également poursuivi, expliquant : « Un dispositif amené à durer toute la saison ? Oui, on a fait deux matches amicaux et on travaille aussi tous les jours à l'entraînement ce schéma. Mais, après, il y a toujours de l'adaptation. Il y a aussi une réflexion pour travailler dans un autre système tout en restant très dangereux offensivement ».

Se renforcer en défense centrale

Forcément, avec cette nouvelle organisation, il faut se renforcer, notamment en défense centrale. Si Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe sont déjà là, des recrues sont attendues. C’est ainsi que les noms de Milan Skriniar (Inter Milan), Jules Koundé (FC Séville), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal) et Nordi Mukiele (RB Leipzig) ont été évoqués du côté du PSG.