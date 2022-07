Foot - PSG

PSG : A l’ASSE, on s’enflamme pour Christophe Galtier

Publié le 15 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

A 55 ans, Christophe Galtier entame donc un nouveau défi. Et quel défi ! Le voilà désormais à la tête du PSG. Le natif de Marseille a gravi les échelons ces dernières années jusqu’à donc venir s’asseoir sur le banc des champions de France. Pour Galtier, tout avait commencé à l’ASSE où Bernard Caïazzo garde un excellent souvent de son ancien entraîneur.

Pour repartir sur de nouvelles bases, le PSG a donc décidé de changer d’entraîneur. Exit Mauricio Pochettino et c’est Christophe Galtier qui a été nommé, alors que ce dernier officiait dernièrement à l’OGC Nice. A 55 ans, le natif de Marseille débarque donc chez les champions de France. Un énorme défi pour Galtier, qui entre dans une nouvelle galaxie après avoir entraîné Nice, le LOSC et l’ASSE. C’est chez les Verts que tout avait commencé pour lui et il avait réalisé de très belles performances. Ce n’est d’ailleurs pas Bernard Caïazzo qui dira le contraire. A l’occasion d’un entretien accordé à Infobae , le dirigeant de l’ASSE a dit tout le bien qu’il pensait de Christophe Galtier.

Transferts - PSG : Christophe Galtier a prévu d'énormes changements avec le mercato https://t.co/0D9qiFpmWg pic.twitter.com/cVjUwZGo2k — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Les souvenirs de Caïazzo avec Galtier

« Galtier a commencé comme adjoint et nous, à l’ASSE, en 2010, on l’a nommé entraîneur principal. C’était un risque pour nous et il est resté 7 ans, il a gagné la Coupe de France, s’est qualifié 4 fois pour la Coupe d’Europe. Il a aussi joué avec des joueurs comme Aubameyang et Matuidi. Galtier avait d’excellentes capacités d’entraîneur et il faisait énormément progresser les joueurs chaque année », s’est ainsi remémoré Bernard Caïazzo concernant Christophe Galtier quant il était l’entraîneur de l’ASSE.

« C’est une personne avec un caractère très fort »

Il en a ensuite dit plus sur l’homme et les méthodes du désormais technicien du PSG. Bernard Caïazzo a alors expliqué : « Galtier est une bonne personne, qui donne de la confiance et les joueurs l’aiment beaucoup car il dit tout le temps la vérité. Ce n’est pas quelqu’un avec qui les joueurs peuvent faire ce qu’ils veulent. C’est une personne avec un caractère très fort. Une autre qualité de Christophe c’est qu’il apprend chaque jour des expériences qui se présentent et il passe beaucoup de temps à étudier les rivaux ».

« Cette décision du PSG va fonctionner »