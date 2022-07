Foot - Mercato - PSG

C'est confirmé pour le prochain transfert du PSG

Publié le 20 juillet à 15h30 par Arthur Montagne

En difficulté pour boucler différents transferts, à l'image de celui de Milan Skriniar, le PSG a activé différentes pistes en parallèle. Et visiblement, Luis Campos serait sur le point de trouver un accord sur le mercato avec le RB Leipzig pour Nordi Mukiele dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Le montrant du transfert serait compris entre 10 et 15M€.

Après un début de mercato assez poussif qui a vu Vitinha débarquer en provenance du FC Porto pour un transfert à 41,5M€, ainsi que Hugo Ekitike, prêté avec une option d'achat obligatoire par le Stade de Reims, le PSG a décidé d'accélérer. Il faut dire que le début de la saison approche à grands pas et Christophe Galtier attend encore des renforts, notamment dans le secteur défensif. Dans cette optique, Milan Skriniar semble être la priorité de Luis Campos, mais ce transfert a pris du plomb dans l'aile compte tenu du fait que l'Inter Milan continue de réclamer 70M€ pour le rachat de la dernière année du contrat du défenseur slovaque. Une somme jugée excessive par le PSG.

Mukiele, la nouvelle priorité du PSG

Par conséquent, le PSG se tourne vers une autre piste. Et alors que les noms de Jules Koundé (Séville FC) et Gonçalo Inácio (Sporting CP), la priorité se nomme finalement Nordi Mukiele selon les informations de Foot Mercato . Une tendance confirmée par L'EQUIPE qui assure que les discussions pour le transfert de l'international français (1 sélection) ont débuté depuis plusieurs jours. Le profil de l'ancien Montpelliérain plairait particulièrement à Christophe Galtier, mais également à Luis Campos qui avait tenté de le recruter il y a quatre ans pour le LOSC alors que Nordi Mukiele évoluer au MHSC.

Transferts - PSG : Campos proche d'un gros coup sur le mercato avec un international français https://t.co/8ko2Kwmn2v — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Un transfert compris entre 10 et 15M€

Et visiblement, ce transfert serait en excellente voie. D'après L'EQUIPE , un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre Nordi Mukiele et le PSG. Selon Foot Mercato , il s'agit d'un accord pour bail de longue durée et les discussions financières ne se sont pas éternisées tant le défenseur français est motivé à l'idée de rejoindre le PSG. Encore faut-il convaincre le RB Leipzig qui ne serait pas opposé à l'idée de lâcher son joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2023. Le montant du transfert pourrait ainsi être compris entre 10 et 15M€.

Quel rôle pour Mukiele au PSG ?