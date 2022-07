Foot - PSG

Mbappé, Neymar, Messi... Galtier a lancé sa révolution à Paris

Publié le 19 juillet à 17h15 par Amadou Diawara

Nommé entraineur du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a décidé de mettre en place une toute nouvelle composition d'équipe à Paris. Selon la presse française, le coach parisien compterait aligner ses joueurs en 3-4-1-2 avec Neymar en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé, tous deux positionnés aux avant-postes.

Alors que Mauricio Pochettino a été remercié, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Christophe Galtier pour reprendre les rênes du PSG. Et pour mener à bien sa mission à Paris, l'ex-technicien de l'OGC Nice a décidé de mettre en place une révolution au niveau du plan de jeu.

Mercato : PSG, Barcelone... Laporta raconte sa bataille avec Campos pour Lewandowski https://t.co/IO4fKGmeUp — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Christophe Galtier veut évoluer en 3-4-1-2 cette saison

Sachant que le PSG est habitué à jouer avec quatre défenseurs, Christophe Galtier a choisi d'opter pour une défense à trois, comme face à Quevilly (2-0) ce vendredi. En effet, le nouveau coach parisien a fait jouer ses joueurs en 3-4-3.

Neymar en soutien de Kylian Mbappé et Lionel Messi ?