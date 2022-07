Foot - PSG

PSG : C'est confirmé, Messi prépare du très lourd

Publié le 19 juillet à 15h45 par Arthur Montagne

Après une saison plus que compliquée, Lionel Messi va pouvoir profiter d'une préparation complète cet été. Et alors que se profile la Coupe du monde au Qatar à la fin de la saison, l'Argentin semble déjà en très grande forme. De bon augure pour la saison du PSG.

L'été dernier, Lionel Messi a vécu une période très délicate. En effet, après son titre en Copa America avec l'Argentine, La Pulga pensait revenir à Barcelone pour y prolonger son contrat qui venait de prendre fin. Et pourtant, à son arrivée, Joan Laporta lui a signifié que c'était impossible. Lionel Messi était donc sur le marché et le PSG a sauté sur cette opportunité. Mais sa première saison à Paris a été loin de répondre aux attentes.

Placé en 10, Messi impressionne

Mais sa seconde saison pourrait bien être d'un niveau très supérieur. Selon les informations du Parisien , Lionel Messi impressionne par sa motivation et son implication aux entraînements alors que le PSG est actuellement au Japon pour préparer sa saison. Lors des mises en place tactique, Lionel Messi était positionné en numéro 10 derrière Neymar et Kylian Mbappé. Et visiblement, ça promet pour la saison.

La Coupe du monde en ligne de mire