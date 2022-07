Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit un message fort d’un cadre de Galtier

Publié le 19 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Marco Verratti serait susceptible d’aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2024 et même bien au-delà de cette date. Après dix ans passés au PSG, l’Italien se voit bien rester un long moment comme il l’a fait savoir ces dernières heures.

Christophe Galtier a débarqué au PSG au tout début du mois de juillet où il a pris la succession de Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain. Et lors de sa première conférence de presse, le technicien français est monté au créneau sur plusieurs points chauds dont le cas Neymar.

Galtier veut que Neymar reste

En attestent les propos qui vont suivre, Christophe Galtier veut pouvoir compter sur Neymar Jr la saison prochaine alors que la presse a évoqué avec insistance un éventuel transfert de la star auriverde du PSG cet été, chose pour laquelle le conseiller football Luis Campos ne serait pas contre. « Quel entraîneur n'aimerait pas avoir Neymar dans son effectif ? C'est un joueur de classe mondiale. Oui, il faut de l'équilibre mais j'ai une idée bien précise de comment je veux l'utiliser. J'espère qu'il restera chez nous ».

🗣️ « Quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment. » Découvrez l'interview de Marco Verratti, à l'occasion de ses 🔟 années passées au Paris Saint-Germain ❤️💙#10YearsWithMarco pic.twitter.com/HPaXQSpKMp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 18, 2022

Galtier peut dormir sur ses deux oreilles pour Verratti