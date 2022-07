Foot - PSG

PSG : En interne, Lionel Messi fait désormais l’unanimité

Publié le 21 juillet à 16h00 par Jules Kutos-Bertin

Après une première saison difficile avec le PSG, Lionel Messi est attendu au tournant cette année. Avec l’arrivée de Christophe Galtier, les cartes sont redistribuées et l’Argentin va devoir retrouver son meilleur niveau. Mais pour le moment, le staff serait très content du début de préparation de l’ancien joueur du FC Barcelone.

Après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a fait le grand saut l’été dernier. Face à l’incapacité du Barça à le prolonger, l’Argentin a décidé de poursuivre sa carrière au PSG. Aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, Lionel Messi avait tout pour briller et mener le club de la capitale vers sa première Ligue des Champions.

Première saison difficile pour Messi

Mais la vérité du terrain a été toute autre. Messi a mis du temps à s’intégrer dans son nouvel environnement et sa première saison a été globalement compliquée. Avant de démarrer ce nouvel exercice avec le PSG, l’Argentin est attendu au tournant. Et pour le moment, les choses semblent bien engagées.

Messi is already scoring goals in PSG's new kit 💪 pic.twitter.com/lrfYVUGfVh — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2022

« Le staff le trouve très impliqué, très professionnel »