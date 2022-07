Foot - Mercato - Real Madrid

Privé de Mbappé, le Real Madrid tranche pourvCristiano Ronaldo

Publié le 21 juillet à 10h15 par Bernard Colas

Faute de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United sur ce marché des transferts, mais le Portugais manque d’options pour la saison qui arrive. Alors que son nom circule aux quatre coins de l’Europe, le quintuple Ballon d’Or ne fera pas son retour au Real Madrid, refusant de rapatrier son ancienne star.

L’histoire avait tout pour être belle. Après avoir remporté sa première Ligue des champions du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo faisait son retour à Old Trafford l’été dernier avec l’ambition de ramener son ancien club au sommet du football anglais. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le Portugais, privé de Ligue des champions pour cette nouvelle saison qui arrive après la 6e place des Red Devils en Premier League.

Cristiano Ronaldo veut partir, mais pour aller où ?

Ainsi, Cristiano Ronaldo envisage de changer d’air, et Jorge Mendes s’est déjà mis au travail pour trouver un point de chute à son client. Les rumeurs sont nombreuses au sujet de l’avenir de l’attaquant, mais les pistes réelles sont bien plus rares. Comme vous l’a révélé le10sport.com, une arrivée au PSG est notamment exclue pour le quintuple Ballon d’Or, et il en est de même pour l’option Real Madrid.

Le Real Madrid a fait une croix sur Cristiano Ronaldo