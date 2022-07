Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les 5 transferts inoubliables de Leonardo

Publié le 21 juillet à 07h30 par La rédaction

Au cours de ses deux passages à la direction sportive du PSG, Leonardo a réussi de gros coups sur le mercato avec l’arrivée de joueurs qui auront marqué de leur empreinte le Parc des Princes. Retour sur les cinq transferts inoubliables qui ont été pilotés par le directeur sportif brésilien.

1-Zlatan Ibrahimovic en 2012

Un an seulement après le rachat du PSG par le Qatar, Leonardo réussissait son premier véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts en attirant Zlatan Ibrahimovic en provenance du Milan AC. Le buteur suédois, qui était encore une référence mondiale à l’époque, devenait d’un seul coup la tête d’affiche du projet QSI fraichement mis en place par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo au PSG, et sa présentation en grande pompe qui s’était déroulée le 18 juillet 2012 en plusieurs étapes (Parc des Princes, passage par la boutique du PSG sur les Champs-Elysées puis présentation au public sur le Champ de Mars) avait d’ailleurs été un événement sportif marquant de l’été.

2-David Beckham en 2013

Bien sûr, l’arrivée de David Beckham au PSG en janvier 2013 n’avait pas du tout la même résonance ni le même impact sportif que celle de Zlatan Ibrahimovic six mois auparavant, mais elle a offert au club parisien une forte visibilité à l’international et notamment en Asie et aux États-Unis. L’ancien ailier de Manchester United et du Real Madrid, après sa pré-retraite aux Los Angeles Galaxy en MLS, a finalement accepté de venir relever un tout dernier challenge de six mois avec le PSG, histoire de finir en beauté. Et ce recrutement avait beaucoup fait parler…

3-Marco Verratti en 2012

Quasi-inconnu du grand public au moment de son arrivée au PSG, Marco Verratti avait d’ailleurs été présenté le même jour que Zlatan Ibrahimovic, totalement dans l’ombre du géant suédois. Il faut dire que le milieu de terrain italien, s’il est aujourd’hui une référence mondiale, débarquait tout droit de Serie B à l’époque, pour la somme de 12M€. Mais au fil des années, Verratti a grandi avec le PSG et s’est affirmé comme un milieu de terrain redoutable. Assurément l’un des plus gros coups, si ce n’est le meilleur, de Leonardo sur le marché des transferts pour le PSG.

PSG : L'incroyable déclaration d'amour de Verratti au projet QSI https://t.co/WqeZ7OhD93 pic.twitter.com/8XRNPdB3QY — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

4-Keylor Navas en 2019

Alors que le PSG avait à l’époque beaucoup de mal à se stabiliser au poste de gardien et enchainait depuis plusieurs saisons les alternances entre Kevin Trapp, Alphonse Areola puis Gianluigi Buffon, Leonardo a mis tout le monde d’accord en 2019 avec Keylor Navas. Pour seulement 15M€, l’ancien directeur sportif du PSG avait réussi à faire venir le gardien costaricien qui se retrouvait barré par la présence de Thibaut Courtois au Real Madrid, et Navas a rapidement mis tout le monde d’accord en contribuant notamment au joli parcours jusqu’en finale de la Ligue des Champions pour sa première saison. Mais il doit composer depuis un an avec la présence de Gianluigi Donnarumma…

5-Edinson Cavani

Peu de gens le savent, mais c’est bien Leonardo qui était à l’origine du recrutement d’Edinson Cavani au PSG à l’été 2013 en provenance de Naples (64M€), juste avant que le directeur sportif brésilien ne mette un terme à son premier passage sous l’ère QSI. Une sorte de cadeau d’adieu qui a fait énormément de bien puisqu’en sept ans passés et 301 disputés au PSG, Cavani a inscrit pas moins de 200 buts et a longtemps été le chouchou du Parc des Princes.