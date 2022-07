Foot - PSG

PSG : A Paris, on s’attend au renouveau de Lionel Messi

Publié le 20 juillet à 05h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi la saison prochaine, et chacun dans leurs meilleures dispositions ? C’est du moins ce que le Brésilien a dernièrement affirmé lorsque Messi ferait l’unanimité depuis le début de la pré-saison auprès du staff de Christophe Galtier.

La deuxième va être la bonne. Lors de sa première saison au PSG, Lionel Messi n’a pu inscrire « que » onze buts toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. Bien loin de ses standards habituels avec le FC Barcelone, son club de coeur qu’il a dû quitter pour le coup, à contrecoeur, en raison des finances du Barça qui n’a pas pu renouveler son contrat.

Messi ne veut pas quitter le PSG

Annoncé sur le départ du PSG, Lionel Messi n’aurait nullement l’intention de plier bagage avant l’expiration de son contrat en juin 2023. C’est en effet ce que révélait le journaliste Guillem Balague ces derniers mois lorsqu’il fut question d’un retour au FC Barcelone ou d’un transfert en Major League Soccer.

Mercato - PSG : Un accord pour le transfert de Lionel Messi ? La réponse https://t.co/oDYYF34tEM pic.twitter.com/aJBzgH4WBf — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Messi impressionne Galtier, la Coupe du monde dans le viseur