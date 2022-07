Foot - Mercato - PSG

PSG : Donnarumma, Navas... Ça va bouger chez les gardiens

Publié le 23 juillet à 22h30 par Pierrick Levallet

Suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Keylor Navas a vu son rôle s’amoindrir au PSG. D’ailleurs, Christophe Galtier s’est montré très clair sur son titulaire dans les buts puisqu’il devrait accorder sa confiance à l’Italien. Toutefois, le technicien français voudrait conserver le Costaricien dans un rôle de numéro 2, chose que ce dernier pourrait ne pas accepter. Luis Campos va donc devoir trouver une solution pour régler ce problème des gardiens, alors qu’il doit également gérer le dossier de Sergio Rico.

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup sur le mercato. Le club de la capitale s’était renforcé presque exclusivement grâce au marché des agents libres en accueillant Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma en plus d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Toutefois, l’arrivée du portier italien, tout juste champion d’Europe avec la Squadra Azzurra , a posé un cruel dilemme à Mauricio Pochettino. Le technicien argentin disposait déjà de Keylor Navas au poste de numéro un dans ses buts et a ainsi dû mettre en place un système de rotation pour éviter de frustrer ses deux portiers. Mais cet été, la question du gardien titulaire pour la saison prochaine est toujours d’actualité. Gianluigi Donnarumma est pressenti comme le favori pour la place dans les buts de Christophe Galtier. D’ailleurs, le nouvel entraîneur du PSG a fait son choix.

« Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2 »

« J’ai été très clair avec les gardiens en début de saison, je ne souhaite pas de rotation, je veux fonctionner avec un numéro 1. Il sait ce que j’attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu’au fond de lui-même il y a beaucoup de frustration. Mais pour un club comme le PSG il est très important d’avoir deux très bons gardiens » a confié Christophe Galtier en conférence de presse après la rencontre face aux Urawa Red Diamonds ce samedi. Le technicien parisien semble donc vouloir faire de Keylor Navas son numéro deux pour la saison prochaine. Mais pas sûr que le Costaricien accepte cette situation, lui qui a déjà vécu un cas semblable lors de la fin de son passage au Real Madrid. Il avait d'ailleurs fini par partir pour rejoindre le PSG.

Navas est la piste prioritaire du Napoli

Par ailleurs, Keylor Navas disposerait de quelques solutions pour son avenir. Il y a quelques jours, le gardien de but de 35 ans était annoncé comme la piste favorite du côté du Napoli selon SPORT . Cependant, le pensionnaire de Serie A explorerait d’autres options dans le même temps pour trouver un successeur à David Ospina. Neto ou encore Kepa Arrizabalaga seraient les deux autres noms cités du côté du club napolitain. Reste à voir si le Napoli se jètera sur Keylor Navas cet été. En attendant, son avenir demeure encore plutôt incertain alors que son contrat court jusqu’en juin 2024.

