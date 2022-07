Un accord est trouvé, la troisième recrue de Campos arrive

Foot - Mercato - PSG

Après Vitinha et Hugo Ekitike, le PSG serait sur le point d'officialiser l'arrivée de Nordi Mukiele. Le club parisien, qui avait déjà obtenu l'accord de l'international français, serait parvenu à trouver un terrain d'entente avec le RB Leipzig. Les différentes parties règlent les ultimes détails de l'opération avant d'officialiser ce transfert.

Le mercato du PSG s'accélère. Comme annoncé par le10Sport.com, le club parisien est sur le point de trouver un accord avec le LOSC pour le transfert de Renato Sanches. Mais le milieu offensif portugais ne devrait pas être la prochaine recrue de Luis Campos. Selon divers médias, le PSG serait sur le point d'acter l'arrivée de Nordi Mukiele.

Selon les informations de Fabrizio Romano et de Foot Mercato , le PSG serait parvenu à trouver un accord avec le RB Leipzig au sujet du transfert de Mukiele. Joueur polyvalent, l'international français avait déjà donné son aval à Luis Campos, qui aurait accéléré dans ce dossier.

Excl: Paris Saint-Germain and RB Leipzig set to reach full agreement for Nordi Mukiele! Permanent deal almost agreed between the two clubs tonight. 🚨🔵🔴 #PSGWork in progress to complete the deal with all parties involved after personal terms already discussed. pic.twitter.com/IM28Raejyp