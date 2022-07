Foot - Mercato - PSG

Une bombe est lâchée pour Griezmann et le PSG, Campos a tranché

Publié le 23 juillet à 21h30 par Bernard Colas mis à jour le 23 juillet à 21h41

Alors que le Paris Saint-Germain est encore loin d’avoir achevé son mercato, d’autres acteurs du football font parler d’eux. C’est notamment le cas de Cristiano Ronaldo, désireux de quitter Manchester United. Si une arrivée au PSG est exclue, la piste Atlético de Madrid pourrait prendre de l’ampleur si le club parvient à se séparer d’Antoine Griezmann, dont les services auraient justement été proposés à Luis Campos.

Arrivant à la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé était appelé à animer le début du mercato estival, lui qui semblait promis au Real Madrid. Cependant, l’international tricolore a mis fin au suspense avant le dernier match de la saison en révélant au public du Parc des Princes sa décision de prolonger jusqu’en juin 2025. Pour la première fois depuis de longs mois, Kylian Mbappé ne fait donc plus l’objet de rumeurs pour son avenir, mais son modèle se retrouve dans une situation radicalement différente. À 37 ans, Cristiano Ronaldo veut en effet changer d’air, une saison seulement après son retour à Manchester United. Une volonté qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le marché des transferts.

CR7 cherche un club, la piste PSG est déjà écartée

Comme vous l’a révélé le10sport.com, un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG n’est pas d’actualité malgré le rapprochement entre Jorge Mendes et la nouvelle direction du club parisien. Néanmoins, l’agent du Portugais s’active bel et bien pour trouver un point de chute à son client, et l’Atlético de Madrid pourrait répondre favorablement aux approches du clan Ronaldo. Diego Simeone serait disposé à accueillir l’ancienne star du Real Madrid dans ses rangs, mais les Colchoneros doivent au préalable se séparer d’une pointure pour lui faire de la place et alléger la masse salariale, ce qui pourrait directement impacter Antoine Griezmann.

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une réponse de l'Atlético pour son transfert https://t.co/raPmSCWMCT pic.twitter.com/bQNB7xmBFA — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Griezmann poussé vers la sortie pour Cristiano Ronaldo

En effet, The Times révèle ce samedi soir que l’Atletico de Madrid a placé Antoine Griezmann sur le liste des transferts afin de faire revenir Cristiano Ronaldo en Liga. Prêté pour deux saisons par le FC Barcelone aux Colchoneros l’été dernier, l’international français n’a pas répondu aux attentes pour son retour et serait aujourd’hui poussé vers la sortie, alors que l’Atlético devra débourser 40M€ à l’été 2023 pour s’attacher définitivement ses services. Le départ de Griezmann serait donc vu d’un bon œil au sein de l’écurie madrilène, qui tenterait de trouver une porte de sortie à son joueur.

Le PSG a recalé l’Atlético pour Griezmann