Griezmann, transfert...L'incroyable plan de l'Atlético pour Ronaldo

Publié le 23 juillet à 20h15 par Bernard Colas mis à jour le 23 juillet à 20h17

Alors qu’il souhaite quitter Manchester United afin de disputer la prochaine édition de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo serait notamment sur les tablettes de l’Atlético de Madrid, mais l’écurie espagnole n’a pas les ressources financières pour se positionner sur la star portugaise. Cependant, Antoine Griezmann pourrait débloquer ce dossier.

Une année après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaite déjà claquer la porte. Faute de Ligue des champions après la 6e place des Red Devils en Premier League, le Portugais est à la recherche d’un nouveau club afin de participer à la plus prestigieuse des coupes d’Europe, mais les pistes sérieuses se font rares pour l’attaquant de 37 ans.

Annoncé à Chelsea, au Bayern Munich et même au PSG, Cristiano Ronaldo semble encore loin d’un transfert, mais la solution pourrait venir de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros surveilleraient la situation du quintuple Ballon d’Or et Diego Simeone serait disposé à l’attirer dans son effectif. Cependant, le rival du Real Madrid n’a pas les moyens de financer une telle opération pour l’heure, mais le mercato est encore long et Antoine Griezmann pourrait en faire les frais.

