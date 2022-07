Foot - Mercato

Un deal à 25M€ pour faciliter le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 23 juillet à 18h15 par Hugo Ferreira

L’avenir de Cristiano Ronaldo est très incertain. Un an après son retour à Manchester United, l’international portugais souhaiterait faire ses valises afin de continuer à disputer la Ligue des champions. Alors que l’attaquant est lié à l’Atlético de Madrid, cette opération serait trop complexe financièrement pour les Colchoneros. Toutefois, la vente d’Alvaro Morata pourrait aider.

La mauvaise saison de Manchester United pourrait coûter cher. En effet, les Red Devils ont terminé à la 6ème place du classement de Premier League, et ne participeront pas à la prochaine Ligue des champions. Ainsi, Cristiano Ronaldo, qui a fait son retour lors du dernier mercato estival, souhaiterait déjà partir pour trouver un nouveau club qui dispute la C1. L’international portugais aurait notamment réussi à convaincre Diego Simeone de le recruter à l’Atlético de Madrid. Toutefois, il faudra d’abord dégraisser, et cela pourrait commencer avec Alvaro Morata.

L’Atlético de Madrid pourrait vendre Morata à la Juventus

Selon les informations du Corriere dello Sport , la Juventus travaillerait afin de faire revenir Alvaro Morata dans son effectif. L’Atlético de Madrid ne compte pas sur l’Espagnol, et réclamerait un montant avoisinant les 20-25M€ pour le laisser partir. Alors que Cristiano Ronaldo est lié aux Colchoneros , ce transfert pourrait donner une plus grande marche de manœuvre afin d’enrôler le quintuple Ballon d’Or.

L’Atlético doit trouver des liquidités pour Ronaldo