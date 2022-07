Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Le nouveau challenge est trouvé pour Miguel Trauco ?

Publié le 23 juillet à 21h00 par Hugo Ferreira

Peu convaincant durant ses trois saisons avec l’AS Saint-Étienne, Miguel Trauco n’a pas été prolongé. L’international péruvien a donc fait ses valises, et se retrouve maintenant disponible sur le marché. A la recherche d’une nouvelle aventure, celui-ci pourrait rebondir au Besiktas, qui s’intéresse à sa situation pour combler le départ de Ridvan Yilmaz.

Rétrogradée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne souhaite retrouver l’élite le plus rapidement possible, et compte bâtir un effectif qui pourra dominer son championnat. Ainsi, les Verts se sont déjà montrés très actifs en enregistrant 5 recrues. Toutefois, de nombreux éléments arrivaient à la fin de leur contrat et ont donc quitté le Forez librement, à l’image de Miguel Trauco.

Trauco n’a pas convaincu à l’ASSE

L’aventure de Miguel Trauco à l’AS Saint-Étienne n’aura pas été une franche réussite. Apparu à 72 reprises en 3 saisons, le latéral gauche n’a jamais pleinement convaincu. Les Verts ont donc décidé de ne pas renouveler son contrat, qui a pris fin le 30 juin. Désormais à la recherche d’un club, l’international péruvien aurait tout de même un prétendant, qui souhaite retrouver la Ligue des champions rapidement après avoir manqué sa saison.

Un intérêt de Besiktas ?