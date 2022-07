Campos va encore frapper, un nouveau transfert est imminent

Foot - Mercato - PSG

Le match entre le PSG et le Milan AC se poursuit en coulisses. Les deux équipes se disputent le transfert de Renato Sanches, sur le départ du LOSC. La formation italienne travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois, mais le club parisien semble avoir pris une longueur d'avance. Comme avancé par le10Sport.com, Luis Campos est sur le point de trouver un accord avec ses homologues nordistes.

Renato Sanches est face à un dilemme. Le joueur sait qu'il ne portera pas le maillot du LOSC la saison prochaine, mais n'a toujours pas identifié sa prochaine destination. En coulisses, deux clubs se disputent le joueur portugais : le PSG et le Milan AC. Un dossier pris en main par Nasser Al-Khelaïfi selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le président du club parisien veut profiter de ses bonnes relations avec Olivier Létang pour boucler cette opération.

🔥Renato Sanches is very close to PSG !🔥🕓 Paris and Lille are finalizing an agreement this weekend...#Mercato #PSG #RenatoSanches #LOSChttps://t.co/5uRfC3KYrY