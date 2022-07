Mercato - PSG

Mercato : PSG et LOSC proche d'un accord pour Renato Sanches !

Publié le 23 juillet à 15h15 par Alexis Bernard mis à jour le 23 juillet à 15h23

En discussion très avancée depuis plusieurs jours, le PSG et le LOSC se rapprochent progressivement d'un accord pour Renato Sanches. Face à la volonté du milieu de terrain portugais de rejoindre Paris, les dirigeants lillois se rangent derrière la volonté de leur joueur. Sauf incroyable retournement de situation, Renato Sanches sera Parisien la saison prochaine.

Il ne reste plus grand chose au PSG pour boucler le dossier Renato Sanches. Selon nos informations, dirigeants lillois et parisiens sont en ce moment même en train de trouver une solution pour le transfert du milieu de terrain portugais. Comme révélé par le10sport.com le 12 juillet dernier, Nasser Al-Khelaïfi est personnellement intervenu auprès du club nordiste pour débloquer la situation. Et l'intervention du patron du PSG a permis en effet de faire avancer le dossier.

Renato Sanches ne veut que le PSG

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le PSG et le LOSC sont en train de trouver une solution commune pour le transfert de Renato Sanches. Face à la volonté du Portugais de rejoindre Paris, les dirigeants lillois se sont décidés à respecter le désir de leur joueur. Malgré d'autres opportunités, comme le Milan AC, Renato Sanches persiste et signe : il veut Paris et rien d'autre. Le président Olivier Létang et ses équipes ont donc pris la décision de se tenir à ce choix et de ne pas aller au conflit pour travaille un autre dossier. Sauf improbable retournement de situation ou autre cataclysme, Renato Sanches portera les couleurs du PSG cette saison. Il ne reste qu'à trouver un accord sur les modalités de l'opération.

Renato Sanches avec Verratti, on y pense très fortement… pic.twitter.com/Trx7hx1YvD — La Cabane Paname (@LaCabanePaname) July 15, 2022

Deux options possibles

Sur la table des négociations, il y a désormais deux options possibles. La première, c'est un transfert sec. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 24 juin, le PSG a transmis une proposition de 10 millions d'euros. Lille espérait un peu plus et négocie donc à la hausse pour la dernière année de contrat de son joueur (juin 2023). Nos sources indiquent qu'un accord pourrait être possible aux alentours de 12 millions d'euros. Mais il existe une seconde option, en cours de discussions. Celle d'un prêt avec option d'achat, comme pour les derniers dossiers parisiens (Hugo Ekitike, Nordi Mukiele). Renato Sanches devrait ainsi prolonger, comme Nordi Mukiele l'a fait avec Leipzig, pour pouvoir se tourner vers cette seconde option.

Vers un accord rapide

Les discussions vont se poursuivre ce week-end. Mais clairement, le PSG et le LOSC devraient trouver un accord assez rapidement. Luis Campos devrait ainsi pouvoir enregistrer sa quatrième recrue de l'été après Vitinha (FC Porto), Hugo Ekitike (Stade de Reims) et Nordi Mukiele (Leipzig). D'après nos sources, Paris ne s'arrêtera pas là puisqu'un troisième milieu de terrain pourrait venir avant le 31 août. Tout dépendra désormais des départs. Mais le PSG a encore des ambitions dans ce mercato et ne compte pas s'arrêter là...