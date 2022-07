Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier sort du silence pour ce dossier chaud du mercato

Publié le 23 juillet à 14h45 par Arthur Montagne mis à jour le 23 juillet à 14h46

Très présent durant la préparation estivale, Arnaud Kalimuendo change la donne pour son mercato. Longtemps annoncé sur le départ, le jeune attaquant formé au PSG pourrait finalement rester à Paris. Interrogé sur cette situation, Christophe Galtier se montre assez évasif sur l'avenir de Kalimuendo au PSG.

C'est l'un des dossiers à suivre de près du côté du PSG. En effet, de retour de deux saisons en prêt du côté du RC Lens, Arnaud Kalimuendo a d'abord été annoncé sur le départ compte tenu du fait qu'il est très suivi sur le mercato. Leeds, qui préparerait une offre estimée à 25M€, bonus compris, selon L'EQUIPE , ou encore l'OGC Nice serait intéressé. Cependant, le jeune attaquant réalise une très belle préparation estivale comme en témoignent ses deux buts lors des matches amicaux au Japon. Christophe Galtier s'est donc prononcé sur l'avenir d'Arnaud Kalimuendo.

Galtier sème le trouble pour Kalimuendo

« Kali sort d’une très belle saison avec Lens. Et depuis la reprise il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C’est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l’étranger. Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato à l’instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse après la victoire contre Urawa Red Diamonds (3-0).

«Je me prépare d'une belle manière, je sens que je suis en forme»