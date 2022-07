Foot - Mercato - PSG

La menace plane toujours pour cette piste prioritaire

Publié le 23 juillet à 09h15 par Quentin Guiton

Depuis de longues semaines, le PSG et l’AC Milan se livrent un gros duel pour le milieu de Lille Renato Sanches. Si l’AC Milan était devant au départ, le PSG l’a finalement devancé, le joueur préférant rejoindre le club de la capitale. Mais Paris ne s’est toujours pas entendu avec Lille. Et l’AC Milan garderait donc espoir…

Le président de Lille Olivier Létang n’a pas laissé place au doute pour l’avenir de son milieu Renato Sanches : « Ce sera Paris ou Milan » . Et ce sont bien les Milanais qui semblaient les plus proches d’attirer le milieu portugais. Mais ça, c’était avant que le PSG ne débarque dans le dossier. Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG a très vite coché le nom de Renato Sanches.

Paris a les faveurs du joueur mais…

Le PSG a même fini par devancer l’AC Milan sur ce dossier ! Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Renato Sanches était de plus en plus proche du club parisien. Le Lusitanien veut rejoindre plus que tout le PSG. Problème, le club de la capitale ne s’est toujours pas entendu avec Lille. Alors que le PSG propose 10M€, Lille en attend au moins 15M€ !

Milan rode toujours