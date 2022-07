Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les 5 transferts les plus malins de l’ère QSI

Publié le 23 juillet à 07h30 par La rédaction

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris et le début de l’ère QSI en 2011, le club de la capitale a réussi de très jolis coups sur le marché des transferts. Des recrutements, très bien sentis, qui ont été très précieux pour faire grandir le projet du PSG. En voici le top 5.

1-Maxwell

Recruté en janvier 2012 pour seulement 3,5M€, l’ancien latéral gauche brésilien a longtemps titulaire indiscutable au PSG et avait été l’un des premiers grands noms de l’ère QSI. Attiré par Leonardo en provenance du FC Barcelone, Maxwell avait coûté une bouchée de pain pour finalement s’imposer comme un élément fort du secteur défensif parisien (145 matchs en Ligue 1, 12 buts et 17 passes décisives). Un coup très bien senti de la part de l’ancien directeur sportif du PSG.

2-Marco Verratti

Inconnu du grand public au moment de son arrivée au PSG à l’été 2012 puisqu’il débarquait de Pescara, club de deuxième division italienne, Marco Verratti n’était pas la star planétaire qu’il est devenu aujourd’hui. D'ailleurs, le jour de sa présentation était le même que celle d'un certain Zlatan Ibrahimovic qui avait occupé absolument toute la place sur le plan médiatique, et le recrutement de Verratti était passé inaperçu. Le milieu de terrain italien a été l’un des coups très bien sentis de l’émir du Qatar qui avait demandé sa venue, et de Leonardo qui a réussi à négocier son transfert au Parc des Princes pour seulement 12M€. Assurément l’un des transferts les plus prolifiques de toute l’ère QSI au PSG.

3-Blaise Matuidi

À l’été 2011, Blaise Matuidi a été l’un des tout premiers renforts activés par Leonardo suite au rachat du PSG par le Qatar. Le milieu de terrain français, qui était un joueur prometteur de Ligue 1, débarquait en provenance de l’ASSE pour seulement 8M€ et il s’est rapidement imposé comme un élément majeur dans l’entrejeu du PSG. Matuidi a finalement été revendu à l’été 2017 à la Juventus Turin, pour 25M€.

4-Marquinhos

Certes, le PSG avait dû lâcher une certaine somme à l’AS Rome en 2013 (32M€) pour recruter Marquinhos. Mais la dépense en valait clairement la peine. Le défenseur central brésilien, qui a été barré par une solide concurrence lors de ses premières saisons au Parc des Princes (Thiago Silva, Alex, David Luiz, Zoumana Camara) n’a jamais lâché l’affaire, et il a réussi au fil des années à s’imposer comme l’un des éléments incontournables du PSG. Jusqu’à en devenir le capitaine indiscutable en 2020, après le départ de Thiago Silva.

5-Keylor Navas

Alors que le PSG avait bien du mal à stabiliser le poste de gardien de buts depuis Salvatore Sirigu, Leonardo a finalement décidé d’aller chercher Keylor Navas au Real Madrid en 2019 pour régler ce problème. Résultat des courses : pour seulement 15M€, le PSG s’est offert un portier d’envergure internationale, et qui a été particulièrement décisif en amenant le club francilien en finale puis demi-finale de Ligue des Champions les deux saisons où il a été titulaire indiscutable. Mais depuis un an, Navas doit composer avec la redoutable concurrence de Gianluigi Donnarumma au PSG...