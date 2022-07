Recalé en Premier League, Neymar est dragué au Real Madrid

Foot - Mercato - PSG

Lors de ce marché des transferts, l’avenir de Neymar fait énormément parler. Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, le Brésilien ne ferait plus l’unanimité au sein du club de la capitale et de ses dirigeants. L’idée serait de se séparer de Neymar cet été, mais encore faut-il trouver preneur. Alors que cela se serait soldé par des échecs en Premier League, Neymar pourrait finalement rebondir au Real Madrid.

Aujourd’hui, Neymar est un joueur du PSG. Mais pour encore combien de temps ? La question se pose étant donné que les dirigeants parisiens aimeraient se séparer du numéro 10 de Christophe Galtier. Malgré un contrat jusqu’en 2027, Neymar serait poussé vers la sortie. Trouver preneur n’est toutefois pas simple étant donné le salaire XXL du Brésilien. Il n’empêche que le PSG tente tout pour trouver un point de chute à Neymar.

Où jouera donc Neymar la saison à venir ? Le PSG aurait tenté de l’envoyer du côté de Manchester City selon les informations du Parisien . En effet, l’idée aurait été d’échanger le Brésilien avec Bernardo Silva. Toutefois, interrogé sur cette rumeur Neymar, Pep Guardiola avait tenu à démentir, lâchant : « Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai ».

👎 “Neymar is too inconsistent! You get one good game out of four!”🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 “If you’re a manager you’d want Sterling over Neymar! Three games out of four Raheem is top drawer.”Trevor Sinclair says Neymar would be a downgrade on Sterling for #MCFC. pic.twitter.com/PYoLDBzt02