OM : Memphis Depay a tranché pour son transfert à Marseille

Publié le 23 juillet à 23h10 par La rédaction

À la recherche de renforts dans ce mercato, l'OM lorgnerait depuis plusieurs semaines Memphis Depay. Un joueur qui connaît bien la Ligue 1 puisqu'il a évolué à l'OL durant quatre saisons. Mais l'attaquant du FC Barcelone possède des ambitions élevées et souhaiterait toujours s'imposer chez les Blaugrana, et ce malgré l'arrivée de Robert Lewandowski et de Raphinha.

Malgré un secteur offensif bien garni avec l'arrivée cette semaine de Luis Suarez, l'OM voudrait attirer Memphis Depay, évoluant du côté de Barcelone. Cependant, l'ancien de l'OL ne prêterait pas une grande attention à l'intérêt montré par les Marseillais.

OM : Pablo Longoria active une piste inattendue en Angleterre... #MercatOM #Mercato #OM #transfert https://t.co/xtF8HCApKq — le10sport (@le10sport) July 22, 2022

Depay a tranché

Memphis Depay ne devrait pas rejoindre l'OM et encore moins quitter le FC Barcelone cet été. Le Néerlandais, qui est également courtisé en Premier League, souhaiterait continuer l'aventure en Catalogne d'après les informations divulguées par Mundo Deportivo. « Il a beaucoup de personnalité sur et en dehors du terrain. Nous avons besoin de ce type de joueur pour donner plus de force à notre équipe. », déclarait récemment son président Joan Laporta.

Memphis, va-t-il s'imposer ?