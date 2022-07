Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà sous pression pour Memphis Depay

Publié le 22 juillet à 19h00 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ du FC Barcelone, Memphis Depay ne devrait pas avoir de mal à trouver un point de chute. L’OM s’intéresse de près à sa situation mais Pablo Longoria a l’obligation de dégraisser avant de tenter quelque chose. Pendant ce temps, l’international néerlandais aurait été proposé à Newcastle.

C’est le gros coup que souhaite réaliser Pablo Longoria cet été. Avec l’arrivée de Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang qui est toujours là, l’avenir de Memphis Depay au FC Barcelone s’assombrit de plus en plus. Conscient de la situation, Pablo Longoria serait tenté de le faire venir à l’OM.

L’OM va devoir dégraisser

Mais pour cette grosse opération, le président de l’OM va d’abord devoir dégraisser. Vu le salaire conséquent de Memphis Depay, Longoria doit faire de la place dans son effectif pour permettre la potentielle arrivée de l’international néerlandais. Si Kevin Strootman est en passe de quitter l’OM, son seul départ ne devrait pas suffire. Surtout que derrière, la concurrence s’agrandît pour Depay…

Depay proposé à Newcastle