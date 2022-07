Mercato - OM : C’est enfin bouclé pour William Saliba

Foot - Mercato - OM

Auteur d’une saison impressionnante avec l’OM la saison dernière, William Saliba a crevé l’écran. De retour à Arsenal cet été, l’international français a la confiance de Mikel Arteta. Même si Pablo Longoria souhaite le récupérer, Saliba serait dans les plans des Gunners, il aurait même déjà trouvé un accord pour prolonger son contrat.

« On verra, seul l’avenir nous le dira… ». Interrogé à de nombreuses reprises sur une suite potentielle de son aventure avec l’OM, William Saliba a toujours laissé planer le doute. Après une année de prêt, l’international français est revenu à Arsenal. Pour la première fois depuis sa signature avec les Gunners , Saliba a la confiance de son entraîneur puisqu’il a disputé tous les matchs de préparation.

Mikel Arteta a été clair, il souhaite conserver William Saliba. Mais de l’autre côté de la Manche, l’OM souhaiterait également le récupérer et Saliba n’est pas insensible à l’intérêt olympien. Pablo Longoria en a conscience, il faudra attendre la fin du mercato pour voir s’il y a une petite ouverture pour récupérer William Saliba.

It is my understanding that William Saliba has already agreed a new deal to extend his #AFC contract after positive talks before the US tour. Arsenal pleased with his development and see him as an important part of the future. No word on when an official announcement is expected. pic.twitter.com/EDVSxjTkSg