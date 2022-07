Foot - Mercato - OM

OM : C’est définitivement réglé pour le mercato de Saliba

Publié le 22 juillet à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les espoirs de l’OM de pouvoir conserver William Saliba qui avait été prêté avec succès par Arsenal cette saison, Mikel Arteta réaffirme son souhait de pouvoir compter sur le défenseur central français pour l’avenir des Gunners. Et sauf énorme rebondissement, Saliba ne reviendra donc pas à l’OM…

« Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Ça fait du bien d’être de retour et de commencer la présaison. Je suis tellement excité de continuer à m’entraîner et à jouer dans les matchs amicaux », indiquait récemment William Saliba sur le site officiel d’Arsenal, qui semble donc très motivé à l’idée de pouvoir enfin prouver sa valeur chez les Gunners.

L’OM espérait pouvoir récupérer Saliba

Pourtant, depuis la fin de la saison et donc de la période de prêt de Saliba à l’OM, le club phocéen espérait fort logiquement pouvoir conserver le défenseur central de 21 ans qui sort d’un passage très convaincant au Vélodrome, ce qui lui a d’ailleurs permis de découvrir l’équipe de France. Mais l’espoir n’est plus permis pour l’OM dans ce dossier.

Arteta compte bel et bien sur Saliba