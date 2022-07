Foot - Mercato - OM

OM : Une nouvelle réponse tombe pour le transfert de Saliba

Publié le 21 juillet à 11h10 par Bernard Colas

De retour à Arsenal après un prêt d’une année à l’OM, William Saliba espère obtenir une place de titulaire chez les Gunners pour la saison qui arrive, mais rien n’est encore décidé pour le défenseur, n’excluant pas d’aller voir ailleurs pour avoir davantage de temps de jeu. De quoi laisser une chance à Pablo Longoria, mais Mikel Arteta ne compte pas laisser partir l’international français.

Après une saison réussie à l’OM, William Saliba a retrouvé Arsenal. L’international français espère enfin avoir sa chance chez les Gunners , mais rien n’est encore décidé pour lui. En effet, le défenseur pourrait décider d’aller voir ailleurs s’il n’obtenait pas l’assurance d’avoir du temps de jeu sous les ordres de Mikel Arteta. Mais ce dernier fait tout pour rassurer son joueur.

« Nous sommes vraiment heureux de l'avoir »

Interrogé sur le cas Saliba après la rencontre amicale face à Orlando (3-1), Mikel Arteta a affiché la volonté de conserver l’international français pour cette nouvelle saison, évoquant même le renouvellement de son bail prenant fin en 2024. « Nous avons toujours un plan , a confié l’entraîneur d’Arsenal. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir et vous pouvez voir la façon dont il s'est adapté, la façon dont il a mûri. Il joue bien et nous sommes ravis de l'avoir. »

