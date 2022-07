Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Il l’annonce, cette recrue c’est du lourd pour Batlles

Publié le 23 juillet à 01h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'ASSE est déjà très active dans le but de rapidement remonter en Ligue 1. Dans cette optique, les Verts ont notamment bouclé l'arrivée de Mathieu Cafaro sous la fore d'un prêt avec option d'achat. Un très joli coup selon son ancien entraîneur David Guion.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE ne chôme pas sur le mercato afin de renforcer son effectif et retrouver l'élite le plus rapidement possible. Dans cette optique, les Verts ont notamment obtenu le prêt avec option d'achat de Mathieu Cafaro en provenance du Standard de Liège. Le joueur fait donc son retour en France et David Guion, qui a eu Cafaro sous ses ordres à Reims, estime que l'ASSE a fait une belle affaire.

💚 Nouveau Vert ! pic.twitter.com/Ahag1WNbtJ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2022

Guion valide l'arrivée de Cafaro

« Mathieu est un garçon imprévisible dans la dernière partie de terrain, il est capable de déclencher des gestes décisifs. Et ça c’est important dans notre football. Après, c’est un garçon qui a besoin d’être dans le défi, d’être toujours dans la remise en cause pour qu’il soit performant. Je pense que sur ces deux ou trois dernières années. Il s’est marié et il m’a dit hier qu’il allait avoir son deuxième petit. Je pense que tout ça lui fait du bien. Son prêt à l’étranger aussi a dû lui apporter de la maturité. J’ai regardé un ou deux de ses matches avec le Standard, je l’avais trouvé bon. Je pense que c’est un garçon qui arrive à maturité maintenant. Je le vois bien faire une très belle saison », assure l'entraîneur de Bordeaux à Poteaux-Carrés .

