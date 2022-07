Foot - Mercato - ASSE

Transferts : Le mercato de l’ASSE va encore bouger

Publié le 22 juillet à 03h00 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE a réussi à boucler l'arrivée de cinq nouveaux renforts malgré sa relégation en Ligue 2. Laurent Batlles est donc très satisfait des transferts réalisés jusque-là, mais le nouvel entraîneur des Verts attend encore plus de mouvements dans les prochaines semaines.

Après avoir bouclé les arrivées de Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost, l'ASSE a enchainé ces derniers heures avec les signatures de Mathieu Cafaro et de Victor Lobry. Au total, les Verts, relégués en Ligue 2, ont donc déjà bouclé l'arrivées de cinq nouveaux joueurs. De quoi ravir Laurent Batlles.

Batlles s'enflamme pour Cafaro et Lobry

Après le nul de l'ASSE contre les Girondins de Bordeaux (1-1) en match amical, l'entraîneur des Verts s'est en effet prononcé sur ses deux nouveaux joueurs. « Victor est un profil polyvalent qui va jouer dans le milieu, comme Mathieu qui a en plus la possibilité de jouer sur un côté. Ce sont deux joueurs techniquement très intéressants, avec un bon pied et un beau volume de jeu. Pour Cafaro, il faudra attendre un peu car il s’entraînait avec la réserve du Standard », assure-t-il devant les médias.

L'ASSE va encore bouger sur le mercato