Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Deux nouveaux transferts imminents signés Batlles ?

Publié le 20 juillet à 11h15 par Amadou Diawara

Après avoir officialisé les signatures d'Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et de Dylan Chambost, Laurent Batlles serait sur le point de finaliser deux autres transferts. En effet, le nouveau coach de l'ASSE pourrait annoncer les arrivées de Victor Lobry et de Mathieu Cafaro - qui auraient passé leur visite médicale avec succès - ce mercredi.

Relégué en Ligue 2, l'ASSE s'active en coulisses sur le marché pour se donner les moyens de très vite remonter dans l'élite. Pour ce faire, le club emmené par Laurent Batlles a déjà finalisé trois transferts : Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et de Dylan Chambost.

Transferts - OM : Les deux prochains coups du mercato sont déjà identifiés https://t.co/6QR3lqWWXv pic.twitter.com/RuUcXQo4QO — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Visites médicales validées pour Mathieu Cafaro et Victor Lobry ?

Toutefois, l'ASSE ne voudrait pas en rester-là et compterait bien frapper encore plus fort sur le mercato. D'ailleurs, Laurent Batlles serait en passe d'annoncer deux nouvelles arrivées ce mercredi.

Officialisation de l'ASSE pour Cafaro et Lobry ce mercredi ?