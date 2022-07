Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette recrue estivale de Batlles livre les dessous de son arrivée

Publié le 17 juillet 2022 à 16h15 par La rédaction

Arrivé, il y a presque un mois à l'ASSE, Anthony Briançon ne tarit pas d'éloges à propos de son nouveau club. Dans un entretien accordé à Objectif Gard, l'Avignonnais revient sur son transfert chez les Verts. Il évoque notamment les raisons de son choix et souligne le rapport particulier qu'il entretient avec le club stéphanois et ses supporters.

Passé par le Nîmes Olympique, Anthony Briançon (27 ans) a pris la décision de rejoindre les Verts durant le mercato. Un renfort de poids pour Laurent Batlles au vu de l'expérience de l'ancien capitaine des Crocodiles nîmois en L2. Il a d'ailleurs expliqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'ASSE.

« Les premiers contacts ont eu lieu avec Loic Perrin »

Interrogé sur son choix de quitter son club de toujours pour rejoindre l'ASSE, Anthony Briançon a justifié cela dans une interview accordée à Objectif Gard . L'Avignonnais souligne ainsi le rôle de Loic Perrin dans les négociations. « Les premiers contacts ont eu lieu avec Loic Perrin bien avant les barrages. Ensuite, il m'a appelé et m'a fait part du projet tout comme le nouveau coach Laurent Battles. Ça s'est fait 3 semaines après » , explique Briançon.

« C'est un grand club »