EXCLU - Backlash : Une star de la WWE vend la mèche pour un nouveau show en France !

Les fans de catch français ont répondu aux attentes de la WWE vendredi lors de Smackdown, l’incroyable ambiance mise par les spectateurs de la LDLC faisant le tour du monde grâce aux réseaux sociaux. Un succès populaire qui s’ajoute à une réussite économique laissant penser que la compagnie devrait repasser par chez nous, tel est en tout cas l’avis de Bayley, la championne du monde.

Lyon apparaît comme la capitale du catch ce week-end, la WWE posant ses valises à la LDLC Arena pour deux événements, Smackdown et Backlash. Vendredi, les fans ont répondu présent en donnant de la voix, une ambiance explosive qui fait réagir le monde entier sur les réseaux sociaux. Ce samedi soir (19h), place au grand rendez-vous avec le premier Premium Live Event (ou pay-per-view) de l’histoire de la compagnie sur notre sol. Après la réussite de la veille, il y a fort à parier que Backlash ne soit pas le dernier.

🗣 « La France a prouvé qu'elle méritait un nouveau PLE », m’a-t-on déjà confié du côté de la #WWE après #Smackdown, et avant même la tenue de #WWEBacklash ce samedi soir Vous avez frappé TRÈS fort ! ⬇️https://t.co/d3rmEFQAB8 — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

« Je ne vois pas pourquoi nous ne reviendrons pas »

Car en plus du succès populaire, l’épisode du 3 mai de Smackdown est entré dans l’histoire de l’organisation reine du catch en devenant le plus rentable sur ses 25 années d’existence, battant le précédent record datant d’il y a quelques semaines. Avant Backlash, le10sport.com a pu s’entretenir en exclusivité avec Bayley et l’interroger sur la tenue d’un futur PLE en France. « Je pense que oui, apparemment le Smackdown de la nuit dernière a été le plus rentable de l'histoire de la WWE, et ça signifie que Backlash ce soir va être aussi énorme, si ce n'est plus, donc je ne vois pas pourquoi nous ne reviendrons pas . »

🚨 EXCLU : Bayley après le #Smackdown : 🗣️ « J'étais si heureuse, c’est une de ces soirées magiques où l'on se rappelle pourquoi on fait ça et pourquoi on aime ça. »Elle attend encore mieux pour #WWEBacklash 🔥 pic.twitter.com/XkKG2Vrv5g — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

« J’espérais pouvoir y participer »