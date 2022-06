Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Un club de Ligue 1 prévient Batlles pour son mercato

Publié le 25 juin 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

C’était annoncé, Laurent Batlles voulait retrouver certains de ses anciens joueurs à Troyes du côté de l’ASSE. Ainsi, Dylan Chambost et Jimmy Giraudon ont rejoint les Verts. Mais cela pourrait ne pas être terminé. D’autres joueurs pourraient emprunter le même chemin. De quoi énerver l’ESTAC ? Dans l’Aube, on a fait le point sur le sujet.

Déjà 3 recrues pour l’ASSE ! En effet, après Dylan Chambost et Anthony Briançon, c’est Jimmy Giraudon qui a rejoint l’effectif de Laurent Batlles. Comme cela était prévu avant le début du mercato, le recrutement de l’ASSE a l’accent troyen. Ancien entraîneur de l’ESTAC, Batlles souhaitait construire autour de joueur qu’il a déjà eu sous ses ordres. Cela va donc être le cas avec Chambost et Giraudon et d’autres éléments de Troyes pourraient encore débarquer à Saint-Etienne dans les semaines à venir.

« Laurent a raison de solliciter des joueurs en qui il a confiance »