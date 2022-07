Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a une ultime chance pour cette priorité du mercato

Publié le 23 juillet à 18h10 par La rédaction

Pisté par l'OM pour renforcer le poste de latéral gauche, Nuno Tavares s'éloignerait de la cité phocéenne. Un club italien serait très intéressé par le joueur portugais, mais un détail pourrait faire capoter le deal. De quoi laisser une dernière chance à l'OM dans un dossier où Pablo Longoria possède un temps de retard.

Le poste de latéral gauche est l'une des priorités du chantier mené par Pablo Longoria pour renforcer l'OM durant le mercato. Alors que les noms de Marcelo et Nicolas Tagliafico ont circulé dernièrement, Pablo Longoria aurait coché le nom de Nuno Tavares. Mais un concurrent italien serait mieux placé pour accueillir le joueur d'Arsenal.

OM : Pablo Longoria active une piste inattendue en Angleterre... #MercatOM #Mercato #OM #transfert https://t.co/xtF8HCApKq — le10sport (@le10sport) July 22, 2022

L'Atalanta en avance mais...

Nuno Tavares pourrait filer à l'Atalanta Bergame. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le deal serait très avancé et un accord aurait été trouvé entre le joueur et le pensionnaire de Serie A. Or, un revirement de dernière minute pourrait permettre à l'OM de se relancer dans le dossier.

Un détail pour relancer l'OM ?

Alors que l'Atalanta et Arsenal se seraient mis d'accord vendredi soir, Gianluca Di Marzio indique qu'un détail retarderait la finalisation de l'opération. En effet, les Italiens souhaiteraient inclure une option d'achat dans le prêt de Tavares, tandis qu'Arsenal s'y oppose. De quoi permettre à l'OM d'espérer se relancer dans le dossier ? Affaire à suivre...