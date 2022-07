Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a la pression sur ce dossier prioritaire

Publié le 23 juillet à 09h30 par Pierrick Levallet

Désireux de mettre en place un schéma tactique à trois défenseurs, Igor Tudor aurait demandé l’arrivée de deux pistons pour renforcer ses couloirs. À droite, le club phocéen a déjà trouvé sa perle rare avec Jonathan Clauss. Mais à gauche, Pablo Longoria lutte toujours pour Nuno Tavares. D’ailleurs, le président marseillais aurait vu la concurrence le devancer dans ce dossier tandis qu’il n’avancerait pas vraiment de son côté.

Si Pablo Longoria a peiné a lancer son mercato, les choses semblent désormais bien parties pour l’OM. Il y a quelques jours, le club phocéen a officialisé les venues de Ruben Blanco, Luis Suarez et de Jonathan Clauss en plus de celles de Chancel Mbemba et d’Isaak Touré. Toutefois, le club marseillais ne compterait pas s’arrêter là. Igor Tudor réclamerait toujours l’arrivée d’un piston dans son couloir gauche pour pouvoir mettre en place le schéma tactique qu’il souhaite lors de la saison à venir. Dans cette optique, Pablo Longoria semble avoir jeté son dévolu sur Nuno Tavares il y a quelques semaines. Cependant, les choses ne se passeraient pas vraiment comme prévu dans ce dossier alors que la concurrence commence à se faire de plus en plus pressante.

Négociations au point mort entre Arsenal et l’OM pour Nuno Tavares

Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations entre Arsenal et l’OM seraient au point mort depuis une semaine déjà pour le transfert de Nuno Tavares. Les récentes informations comme quoi le dossier avançait seraient loin de la réalité. D’après le journaliste spécialiste du mercato, l’affaire n’aurait pas bougé en faveur de Pablo Longoria, contrairement à d’autres clubs.

L’Atalanta en pole position

De son côté, l’Atalanta serait toujours intéressé par Nuno Tavares. Le pensionnaire de Serie A voudrait s’attacher ses services en prêt. Les pourparlers seraient en cours. Par ailleurs, l’Atalanta serait actuellement en pole position pour recruter le latéral gauche portugais cet été. Et le club italien devrait continuer de pousser.

