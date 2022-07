Foot - Mercato - OM

OM : Longoria relance un vieux dossier du PSG sur le mercato

Publié le 23 juillet à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG durant le mercato de janvier, Tanguy Ndombele avait finalement rejoint l’OL sous la forme d’un prêt. Et alors qu’il est retourné à Tottenham, le milieu de terrain français figure désormais sur les tablettes… de l’OM ! Mais Pablo Longoria aura vraisemblablement du mal à boucler ce dossier.

C’est un fait, le mercato estival est déjà très animé au sein de l’OM ! Le club phocéen, qui a récupéré Samuel Gigot dont il avait bouclé le transfert l’hiver dernier, a également réglé les arrivées d’Isaak Touré (7,5M€), Chancel Mbemba (libre), Luis Suarez (10M€), Jonathan Clauss (8M€) et Ruben Blanco (prêt). Pablo Longoria s’est donc déjà montré très actif depuis le début du mercato, et le président de l’OM n’en a pas terminé avec son recrutement.

Mercato - OM : Une nouvelle réponse tombe pour le transfert de Saliba https://t.co/ZrCkOnGpXV pic.twitter.com/3Zjp6xfch1 — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

L’OM à fond sur Ndombele ?

En effet, comme l’a révélé le journaliste du média anglais The Athletic Jack Pitt-Brooke sur la chaine Youtube The Last Word on Spurs, l’OM envisagerait de recruter Tanguy Ndombele (25 ans), le milieu de terrain français de Tottenham : « Concernant Ndombélé, on m'a dit que l’OM le voulait », indique le journaliste anglais. Malgré la présence de nombreux éléments au milieu de terrain (Rongier, Guendouzi, Gueye, Gerson), Pablo Longoria semble donc encore envisager du renfort avec Ndombele, mais ce dossier s’avère toutefois compliqué à boucler pour l’OM.

« L’OM n’a pas d’argent »

Le journaliste anglais poursuit à ce sujet : « Mais Marseille n'a pas d’argent. Je pense qu'il sera difficile de transférer Ndombele cet été. Je ne suis pas optimiste à son sujet. Je pense tout simplement qu'il n’est pas assez demandé en Europe. J'adore Ndombele en tant que joueur, mais je ne pense pas que les clubs cherchent désespérément à le faire venir. Ndombele est dans une position affreuse en ce moment. Le Français est dans les limbes du mercato. Il n'a pas d'avenir aux Spurs, mais il coûte trop cher pour qu'un autre club envisage de le recruter. Bien sûr, il pourrait partir pour un salaire inférieur, mais soyons honnêtes, qui abandonnerait son salaire actuel à Tottenham ? Les Spurs pourraient également subventionner une partie de son salaire avec un prêt, mais, encore une fois, il n'y a peut-être pas beaucoup d'avantages à payer un joueur pour qu'il aille ailleurs », indique Jack Pitt-Brooke. L’avenir de Tanguy Ndombele s’annonce donc compliqué, et pourtant hormis l’OM, l’international français avait une cote XXL sur le marché ces derniers mois.

Le PSG avait tout donné en janvier pour Ndombele

En effet, lors du mercato de janvier 2022, le PSG souhaitait absolument attirer Tanguy Ndombele sous la forme d’un prêt, et les négociations avaient duré plusieurs semaines avec Tottenham pour tenter désespérément de trouver un accord. Finalement, Leonardo n’a jamais proposé la bonne formule, et Ndombele était bien revenu pendant six mois en Ligue 1… mais dans les rangs de l’OL, son ancien club. Reste à savoir si l’OM aura sa chance avec le joueur de Tottenham cet été.