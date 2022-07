Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dries Mertens a reçu une offre de contrat XXL

Publié le 22 juillet à 15h10 par Quentin Guiton

Même après avoir finalisé la venue de Luis Suarez, l’OM ne serait pas contre un renfort supplémentaire en attaque. Si Pablo Longoria a des vues sur Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach), Dries Mertens ferait toujours partie des cibles olympiennes. Et ce vendredi, Aurelio De Laurentiis a fait des déclarations qui laissent penser que le Belge ne re-signera pas à Naples…

Après avoir recruté en défense, l’OM se tourne désormais vers des renforts offensifs. Luis Suarez (ex-joueur de Grenade) a donc été la première recrue pour renforcer l’attaque phocéenne. Mais les Marseillais ne comptent pas s’arrêter là. Ainsi, Pablo Longoria ciblerait l’attaquant français du Borussia Mönchengladbach Alassane Plea, en fin de contrat l’été prochain. Le joueur aurait même déjà été contacté. Parmi les autres cibles, on trouve Dries Mertens, sans contrat depuis la fin de son bail avec Naples cet été.

Mertens s’éloigne de Naples

Si Naples voulait le re-signer, la mission semble plutôt mal embarquée. En tout cas, c’est ce que laissent penser les nouvelles déclarations d’Aurelio De Laurentiis. C’est SportMediaset qui a relayé les propos du président napolitain à un fan qui l’a intercepté dans la ville : « Au début, je lui ai proposé 1,8M€, puis j'ai augmenté de 200 000 €, puis je suis monté à 2,4M€ et il les a refusés. Offre annuelle ou bisannuelle ? Il voulait rester un an » . Un avenir de Dries Mertens à Naples s’assombrit donc encore un peu plus.

