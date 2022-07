Foot - Mercato - OM

OM : Un joli coup de Longoria sur le mercato est déjà en danger

Publié le 22 juillet à 12h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2023, Alassane Plea aurait décidé de ne pas prolonger au Borussia Mönchengladbach. Par conséquent, un départ cet été semble devenu inévitable et cette situation ne passe pas inaperçue sur le marché des transferts. L'OM aurait coché le nom de l'international français sur sa short-list tandis que l'OGC Nice le suivrait également pour le rapatrier. Mais c'est Everton qui semble le plus chaud dans ce dossier.

Le mercato de l'OM s'emballe ! Après une première qui a vu arriver Isaak Touré, pour 7M€ en provenance du Havre, et Chancel Mbemba qui a débarqué libre, le club phocéen a enchaîné en officialisant trois recrues le même jour. Mercredi, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco ont ainsi débarqué à Marseille. L'effectif d'Igor Tudor commence sérieusement prendre forme. Mais c'est encore loin d'être terminé comme l'assurait Pablo Longoria. « On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s'attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l'obligation d'être compétitif », confiait le président de l'OM en conférence de presse.

L'OM tente le coup Plea

Et cela pourrait passer par des recrues dans le secteur offensif. En effet, malgré l'arrivée de Luis Suarez, qui semble combler numériquement le départ de Luis Henrique, l'OM souhaite encore densifier son attaque où Cédric Bakambu a déçu tandis que les pépins physiques d'Arkadiusz Milik ne sont pas rassurants. Par conséquent, selon les informations de L'EQUIPE , Alassane Plea figurerait sur la short-list de l'OM cet été. Avant d'envisager un transfert, le club phocéen devra toutefois vendre au moins un élément de son secteur offensif. Cela pourrait être Bamba Dieng qui intéresse plusieurs clubs en Premier League, à commencer par Newcastle. En cas de vente, l'OM pourrait alors passer à l'action pour Alassane Plea qui refuse de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2023.

EXCLU @le10sport : Nantes sur la piste de Boulaye Dia (Villarreal). Nice et l'OM regardent également le dossierhttps://t.co/WVxRRe1BTH — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 19, 2022

Déjà une grosse concurrence

C'est donc une très belle opportunité qui se présente sur le marché des transferts. A un an de la fin de son contrat, Alassane Plea devrait être vendu puisqu'il refuse de prolonger et le Borussia Mönchengladbach pourrait accepter de céder son attaquant pour moins de 8M€. Et bien évidemment, l'OM n'est pas seul sur le coup. D'après L'EQUIPE , l'OGC Nice serait également intéressé par l'international français. Il faut dire qu'Alassane Plea s'est révélé sous les ordres de Lucien Favre qui a fait son retour chez les Aiglons cet été. Des prestations qui lui avaient permis de rejoindre la Bundesliga pour 25M€. Néanmoins, les Niçois sont pour le moment de simples spectateurs dans ce dossier et explorent d'autres pistes à l'image de Marcus Thuram, coéquipier d'Alassane Plea à Mönchengladbach. Mais c'est Everton qui serait le plus chaud dans ce dossier pour le moment. Le club de Liverpool suit cette situation de très près, comme d'autres clubs de Premier League.

Plea rêve de la Coupe du monde