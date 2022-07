Foot - Mercato - OM

Les coulisses de la dernière opération de Longoria sur le mercato

Publié le 22 juillet à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après plusieurs semaines de suspens, Luis Henrique a fini par quitter l’OM. L’attaquant brésilien, qui n’a jamais réussi à s’imposer depuis son arrivée au sein du club phocéen en 2020, a officialisé son retour du côté de Botafogo où il a été prêté avec une option d’achat automatique. Retour sur les coulisses du feuilleton.

C’est officiel depuis ce vendredi matin : Luis Henrique (20 ans) n’est plus un joueur de l’OM. L’attaquant brésilien, qui était poussé vers la sortie depuis le début du mercato estival alors qu’il n’a jamais trouvé ses marques depuis son arrivée au sein du projet McCourt à l’été 2020, est retourné dans son ancien club de Botafogo dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire. Il s’agit donc de la fin d’une collaboration ratée entre l’OM et Luis Henrique…

L’histoire avait mal débuté avec Villas-Boas

Il faut dire que dès son arrivée à l’OM, Luis Henrique avait été clairement mis en difficulté par André Villas-Boas, l’entraîneur marseillais de l’époque. En effet, en pleine conférence de presse, le technicien portugais avait fait une annonce surréaliste en expliquant clairement que l’OM avait fait une incroyable erreur de casting avec Luis Henrique, pensait qu’il était capable d’évoluer en tant que numéro 9 : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », avait lâché Villas-Boas en décembre 2020.

Luis Henrique n’a jamais réussi à briller à l’OM

Constamment barré par une solide concurrence dans le secteur offensif, Luis Henrique n’a donc jamais réussi à trouver grâce au yeux d’André Villas-Boas, et pas davantage ensuite sous les ordres de Jorge Sampaoli. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : en 39 apparitions avec l’OM en Ligue 1, Luis Henrique n’a jamais trouvé le chemin des filets. Son seul et unique but inscrit sous le maillot du club phocéen avait été inscrit en Coupe de France, contre Cannet-Rocheville. Et l’attaquant brésilien avait quand même coûté 8M€ à son arrivée à l’OM…

Botafogo n’était pas seul sur le coup

Bien décidé à s’en séparer cet été, l’OM avait différentes options pour Luis Henrique depuis le début du mercato estival : son profil avait été proposé au FC Nantes, en quête de renfort offensif, et Flamengo ainsi que le Torino ont également été annoncés sur les traces de l’attaquant brésilien. C’est donc finalement un retour à Botafogo qui a été privilégié par le joueur de l’OM, qui aura à coeur de trouver du temps de jeu et surtout de la confiance au sein de son ancienne équipe.