PSG : Campos a trouvé la solution pour lancer un gros chantier

Publié le 22 juillet à 11h30 par Arthur Montagne

Cet été, l'un des objectifs prioritaires du PSG sur le mercato est de vendre. Néanmoins, ce chantier peine à se décanter bien qu'une liste d'indésirables ait été dressée par Luis Campos et Christophe Galtier. Malgré tout, plus le marché des transferts avancent, plus certains départs semblent prendre forme à l'image de ceux de Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum.

Pour le moment, le mercato du PSG est bien plus calme que ce à quoi on pouvait s'attendre avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier. En effet, jusque-là, seuls Vitinha, recruté pour 41,5M€, et Hugo Ekitike, prêté avec une option d'achat obligatoire par Reims, ont débarqué. Mais côté départs aussi le PSG est assez discret. Xavi Simons et Angel Di Maria sont partis libres, tandis que l'OGC Nice a levé l'option d'achat de Marins Bulka avant qu'Alphonse Areola ne soit définitivement transféré à West Ham. Enfin, Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. C'est encore insuffisant compte tenu de la volonté du PSG de se séparer de plusieurs joueurs. Une liste d'indésirables est d'ailleurs très claire puisque Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum sont restés à Paris pendant que le reste du groupe se rendait au Japon pour la tournée de pré-saison.

Galtier veut alléger l'effectif du PSG

Il faut dire que Christophe Galtier n'a pas caché sa volonté de dégraisser son effectif. « Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire [...] on partira cette saison avec 21 joueurs de champ et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d'expérience et de qualité », confiait le nouvel entraîneur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE . Mais encore faut-il que les joueurs veuillent partir.

🔴🔵Alors que le #PSG a des difficultés sur le mercato, Al-Khelaïfi entre en scène.▶️Selon nos infos, il négocie pour Sanches▶️Il est en contact avec Leipzig pour Mukiele▶️Excellentes relations avec Friedkin (AS Roma) pour Wijnaldum📝 @le10sport https://t.co/p1XnwK9DQZ — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) July 21, 2022

Wijnaldum, enfin un joueur prêt à partir

Mais cela pourrait se décanter dans les prochaines semaines. En effet, Georginio Wijnaldum, conscient de ne plus entrer dans les plans du PSG, serait bien décidé à partir cet été. Fabrizio Romano explique que les deux parties sont sur la même longueur d'onde, ce qui devrait faciliter son départ comme l'explique Fabrizio Romano. Dans cette optique, l'AS Roma serait notamment très intéressée par l'international néerlandais. Selon les informations de RMC Sport , les deux clubs négocieraient actuellement pour un prêt avec option d'achat de l'ancien joueur de Liverpool.

La Juve continue son forcing pour Paredes