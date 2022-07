Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités de Verratti sur l'arrivée de Galtier

Publié le 23 juillet à 20h10 par Dan Marciano

Absent face au Kasawaki Frontale mercredi dernier (victoire 2-1), Marco Verratti a débuté la rencontre face aux Urawa Red Diamonds ce samedi (victoire 3-0 du PSG). Après la victoire de son équipe, l'international italien s'est exprimé sur sa forme physique, ses sensations, mais aussi sur l'arrivée de Christophe Galtier dans la capitale française.

Préservé lors du premier match au Japon, face au Kawasaki Frontale, Marco Verratti a fait ses débuts ce samedi sous les ordres de Christophe Galtier. Titularisé face aux Urawa Red Diamonds (victoire 3-0), l'international italien ne semble plus ressentir de douleurs au pied.

« J'ai travaillé énormément »

Questionné sur sa forme physique, Verratti a tenu à rassurer les supporters parisiens « C’était mon premier match, mais j’ai travaillé énormément. Je continue à travailler physiquement, surtout à ce moment de la saison. C’est important de retrouver la forme. Je me suis senti très bien » a confié le milieu de terrain.





🗣🎙 Les réactions de 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐭𝐢𝐞𝐫, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐕𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 et 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚 après la victoire 🆚 Urawa Red Diamonds (3-0).#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/oKxDIQLSRE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2022

« On a envie de montrer qu'on arrive à comprendre vite ce qu'il veut »