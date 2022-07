Foot - Mercato - PSG

Transfert, Galtier… Au cœur des rumeurs, Neymar vide son sac

Publié le 23 juillet à 17h30 par Dan Marciano

Après la large victoire de son équipe face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Neymar s'est présenté en zone mixte pour évoquer plusieurs sujets, notamment son avenir incertain au PSG. Heureux à Paris, le joueur brésilien a répété son envie de rester au sein du club de la capitale. A contrario, il n'a pas souhaité commenté l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc.

Christophe Galtier a lâché une bombe après la victoire face aux Urawa Red Diamonds ce samedi (3-0). « Ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner » a confié l'entraîneur du PSG. Le technicien n'a pu garantit la continuité du joueur brésilien, alors que de nombreuses rumeurs font état d'un possible transfert cet été. Quelques minutes plus tard, Neymar se présentait face aux journalistes pour commenter la sortie de Galtier et s'exprimer sur son avenir au PSG.

« Je veux toujours rester au club »

Désormais lié au PSG jusqu'en 2027, Neymar n'a pas l'intention de quitter le PSG. Il l'a confirmé ce samedi. « Je veux toujours rester au club, Jusqu'à présent, le club ne m'a rien dit, donc je ne sais pas quels sont ses plans pour moi. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves à qui que ce soit. J’ai juste besoin de jouer mon football et je dois être heureux de jouer au football » a déclaré le joueur de 30 ans.

«Je n’ai rien à prouver à personne »

Revenu motivé de ses vacances, Neymar semble pressé de débuter la prochaine saison : « Je me sens bien, en forme. Je me suis entraîné à la maison pendant les vacances. Bien sûr, on doit encore s’entraîner plus pour s’améliorer en tant qu’équipe et on va le faire. Mais la vérité c’est que tout se passe bien et que je me sens bien » . La star brésilienne refuse de prêter attention aux critiques, qui pleuvent sur sa tête depuis sa dernière saison décevante sous le maillot du PSG. « Je n’ai rien à prouver à personne. Les gens me connaissent, savent qui je suis, comment je me comporte sur le terrain, quel est mon jeu. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves. J’ai juste besoin de jouer mon football pour être heureux. Les gens parlent trop. Et ils parlent trop parce qu’ils ne peuvent rien faire d’autre » a assuré le joueur dans des propos rapportés par Le Parisien.

« L'arrivée de Galtier ? Je pense qu’il est encore un peu tôt pour parler de ça »