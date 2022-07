Foot - Mercato

Dieng, Scamacca, Kounde… Toutes les infos mercato du 23 juillet

Publié le 23 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Bamba Dieng poussé vers la sortie, mais refuse de partir

Selon La Provence et L’EQUIPE , la direction de l'OM souhaite se débarrasser au plus vite de Bamba Dieng, qui n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu en match amical vendredi contre Norwich. Pablo Longoria veut récupérer des liquidités avec cette vente, Dieng ayant une cote intéressante sur le marché. Toutefois, l'attaquant sénégalais de l’OM refuse de quitter le club phocéen pour le moment. À noter que Duje Caleta-Car se trouve exactement dans le même cas de figure, à un an du terme de son contrat avec l'OM.



Pour plus d'informations, cliquez ici

C'est confirmé, Scamacca va échapper au PSG

Fabrizio Romano vient confirmer les révélations de Sky Italia vendredi au sujet d'un transfert en voie de finalisation pour Gianluca Scamacca à West Ham. Longtemps courtisé par Luis Campos au PSG, le buteur italien de Sassuolo va donc finalement rejoindre l'écurie anglaise dans le cadre d'un transfert à hauteur de 36M€ + 6M€ de bonus.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG, Barcelone... Koundé a enfin fait son choix

Après avoir été évoqué dans le viseur du PSG en cas d'échec avec Milan Skriniar mais surtout dans le collimateur de Chelsea qui en faisait une priorité du mercato, Jules Kounde s'apprête finalement à signer au FC Barcelone. Selon Gerard Romero, le défenseur français du FC Séville ferait l'objet d'un accord entre les deux clubs espagnols, et ce feuilleton semble donc terminé.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Justin Kluivert en approche

Selon les informations d' Il Messaggero , l'OM serait proche d'attirer Justin Kluivert. L'attaquant néerlandais de l'AS Rome avait déjà évolué en Ligue 1 la saison dernière, en prêt à l'OGC Nice. Et le média italien ne précise pas ici s'il s'agit d'un transfert sec ou d'un prêt à l'OM pour Kluivert.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Strootman bloque l'arrivée de Lazovic

Selon les informations de La Provence , le dossier Darko Lazovic, annoncé très chaud à l'OM ces dernières heures, est pour l’instant à l’arrêt à cause de Kevin Strootman. En effet, l’Olympique de Marseille souhaite inclure le Néerlandais dans l’opération, toutefois, son important salaire pose problème pour l’Hellas Vérone.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : L'OGC Nice cible Kalimuendo