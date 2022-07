Foot - Mercato - PSG

Ça discute pour le transfert de cet indésirable

Publié le 23 juillet à 11h15 par Quentin Guiton

Le PSG veut dégraisser son effectif cet été. Dans la liste des indésirable se trouve notamment le milieu Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais, qui n’aura jamais convaincu à Paris, est fortement désiré par l’AS Rome. Le joueur aurait déjà donné son accord et les discussions se poursuivraient actuellement entre les deux écuries. Mais l’opération ne serait pas simple…

Arrivé l’été dernier comme une star au PSG, Georginio Wijnaldum est aujourd’hui indésirable. Le milieu néerlandais ne s’est jamais acclimaté à sa nouvelle équipe et n’avait pas caché qu’il n’était pas pleinement heureux dans la capitale. Dans sa mission dégraissage, le PSG cherche donc activement une porte de sortie à Wijnaldum. Si un retour en Angleterre avait été évoqué, c’est l’AS Rome qui est le plus chaud sur le dossier.

Le dossier Wijnaldum en priorité à Rome

Ce samedi, le quotidien italien Il Messaggero révèle même que le dossier Georginio Wijnaldum avait été érigé en priorité dans les bureaux de l’AS Rome. Des discussions auraient même lieu actuellement entre le PSG et les Romains, des discussions décrites comme amicales. Les deux clubs entretiendraient en effet de bonnes relations. Le média transalpin ajoute que Georginio Wijnaldum aurait d’ores et déjà dit oui à José Mourinho.

Ça coince sur la nature de l’opération