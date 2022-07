Foot - Mercato - PSG

PSG : Les conditions sont fixées pour le transfert de Wijnaldum

Publié le 22 juillet à 20h10 par La rédaction

En échec depuis son arrivée l'été dernier, Georginio Wijnaldum devrait quitter le PSG durant le mercato. Le Néerlandais pourrait être l'une des premières victimes de la révolution lancée par Luis Campos, d'autant que Christophe Galtier ne compte pas non plus sur l'ancien joueur de Liverpool, qui pourrait rebondir à Rome.

Un an après son arrivée, Georginio Wijnaldum est déjà sur le départ. La nouvelle direction du PSG mène une opération dégraissage de grande ampleur orchestrée par Luis Campos. Christophe Galtier partage cet avis, le nouvel entraîneur parisien souhaitant évoluer avec un groupe réduit afin que tout le monde se sente concerné.

Mukiele, Strootman, Wijnaldum… Toutes les infos mercato du 21 juillet https://t.co/1RjNXnJ5TL pic.twitter.com/17hpvsXILy — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

La Roma pour Wijnaldum ?

L'ancien joueur des Reds pourrait se relancer du côté de l'AS Roma. L'intérêt du club de la Louve n'est plus un secret pour personne. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio confirme également cette information, mais le club de José Mourinho se heurtent à des problèmes financiers qui retardent la finalisation du deal.

Des demandes salariales trop élevées ?

Gianluca Di Marzio précise que l'AS Roma souhaiterait proposer un prêt au PSG, qui réclame 10M€ pour un transfert sec de Wijnaldum. De plus, les Romains voudraient que le PSG prenne en charge la moitié du salaire du néerlandais qui est de 7M€ par an. Le joueur donne sa priorité à Rome, reste à savoir maintenant si le PSG acceptera de payer la moitié de ce salaire.