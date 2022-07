Foot - Mercato - PSG

Campos dégaine une offre «provocante» et perd du terrain

Publié le 22 juillet à 17h30 par Jules Kutos-Bertin

Sur le départ du LOSC, Renato Sanches est pisté par le Milan AC et le PSG. De son côté, l’international portugais préférerait rejoindre le club de la capitale. Mais à Lille, l’offre parisienne aurait été jugée « provocante ». L’intérêt du Milan reprend du galon, surtout que le milieu lillois ne ferait pas l’unanimité au PSG.

Après Vitinha, le PSG compte bien continuer son chantier au milieu de terrain. Pour épauler Marco Verratti, Christophe Galtier attend des renforts, surtout que certains joueurs sont amenés à quitter le club de la capitale. A commencer par Georginio Wijnaldum. Pour sa première saison au PSG, l’international néerlandais a été très loin de son meilleur niveau, suffisant pour pousser Paris à s’en séparer. Wijnaldum intéresse l’AS Roma et il se serait mis d’accord avec le PSG pour que l’aventure se termine dès cet été. Idrissa Gueye, Leandro Paredes ou encore Ander Herrera pourraient eux aussi aller voir ailleurs.

Nasser Al-Khelaïfi a mis son grain de sel

Du monde est donc attendu. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG s’intéresse à Renato Sanches, un dossier dans lequel Nasser Al-Khelaïfi a pris ses responsabilités pour gagner du temps. Le PSG se rapproche de sa signature mais le Milan AC n’a pas dit son dernier mot, surtout qu’il manque encore un accord entre le club de la capitale et le LOSC puisque l'offre de 10M€ n'a pas été acceptée. « Renato a deux très belles possibilités, deux très grands clubs. S’il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé d’accord avec les clubs concernés », expliquait récemment Olivier Létang, le président lillois.

Le LOSC a jugé l’offre du PSG « provocante »

Mais même si le PSG semblait avoir l’avantage et que le dossier arrivait à son dénouement, tout peut encore s’inverser. D’après les informations de calciomercato.com , le LOSC jugerait l’offre du PSG « provocante » et pousserait Renato Sanches vers le Milan AC, une manière de ne pas renforcer un concurrent direct en Ligue 1. Même si les relations entre le PSG et Lille étaient idéales, ce dossier pourrait marquer un tournant.

#Milan, #RenatoSanches parte per il ritiro con il #Lille: il #PSG resta lontano, il punto sulla trattativa [@TramacEma] https://t.co/DAJ8sIRhgz — calciomercato.com (@cmdotcom) July 22, 2022

Renato Sanches ne fait pas l’unanimité à Paris

Argument supplémentaire pour le Milan AC : en interne, Renato Sanches ne ferait pas l’unanimité au PSG. Il y a encore du dégraissage à faire et certains seraient réticents à l’idée de faire signer l’international portugais dès maintenant. Et dans ce feuilleton, le temps joue clairement en faveur du Milan AC qui est déjà tombé d’accord avec le LOSC. Reste à connaître la décision de Renato Sanches qui pourrait bien voir son rêve de jouer au PSG s’envoler…