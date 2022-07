Foot - Mercato - PSG

L'offre de la Juventus pour ce milieu dévoilée !

Publié le 22 juillet à 12h45 par Quentin Guiton

Leandro Paredes fait partie des joueurs poussés vers la sortie par le PSG cet été. La Juventus serait d’ailleurs particulièrement intéressée par son profil. Le joueur de son côté serait même enclin à rejoindre Turin. Et ce vendredi, la presse italienne dévoile l’offre des Bianconeri pour le milieu argentin du PSG…

Leandro Paredes est une cible de longue date de la Juventus. Et cet été, les Bianconeri seraient revenus à la charge ! Ça tombe bien, le PSG serait cette fois enclin à s’en séparer durant ce mercato. Le club de la capitale souhaite dégraisser son effectif et pourrait par la même occasion renflouer ses caisses grâce une vente de l’Argentin. De plus, le PSG a déjà recruté Vitinha au milieu et veut toujours attirer Renato Sanches (Lille).

Transferts - PSG : Nouvelle précision sur ce deal surprenant à 15M€ sur le mercato https://t.co/6fJtx7PoQ8 pic.twitter.com/GjYQidoOYy — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

La Juventus passer à l'action...

Ainsi, la Juventus ferait de Leandro Paredes sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. De plus, Aaron Ramsey serait sur le point de quitter la Juventus, ce qui libérerait de la place pour une arrivée du joueur du PSG. Et ce vendredi, Tuttosport révèle que la Juventus est prête à officialiser sa proposition au PSG pour Paredes, soit un prêt avec obligation d’achat obligatoire s’élevant à environ 15M€.

Le PSG réclame 20M€ pour Paredes

Seulement, le quotidien transalpin ajoute que le PSG ne serait pas vraiment chaud à l’idée de baisser le prix de Leandro Paredes qu’il évalue à 20M€ minimum. Mais la Juventus ne serait pas bloquée sur son offre initiale et pourrait potentiellement l’augmenter. L’idée d’inclure Moise Kean dans l’opération serait privilégiée par le club turinois.