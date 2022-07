Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos est toujours sous la menace pour ce transfert

Publié le 22 juillet à 15h15 par Jules Kutos-Bertin

Après s’être relancé du côté du LOSC, Renato Sanches devrait quitter les Dogues cet été. Le PSG et le Milan AC se livrent une très belle bataille pour l’international portugais. La priorité de Sanches est de rejoindre Paris mais il n’y a toujours pas d’accord entre les clubs. Pendant ce temps, le Milan garde confiance.

« Renato a deux très belles possibilités, deux très grands clubs. S’il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé d’accord avec les clubs concernés ». Lors de la présentation de Mohamed Bayo au LOSC, Olivier Létang annonçait la couleur pour l’avenir de Renato Sanches. Le PSG ou le Milan AC, voilà où l’international portugais devrait poursuivre sa carrière.

Le PSG avance mais n’a pas encore d’accord

Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Renato Sanches se rapproche à grands pas du PSG, un feuilleton dans lequel s’est mêlé Nasser Al-Khelaïfi pour faire avancer les choses. Mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre Lille et le club de la capitale, de quoi redonner espoir au Milan AC.

🚨 Renato Sanches est convoqué par Paulo Fonseca pour le stage du LOSC à Marbella ! 🇵🇹 pic.twitter.com/vLA8X8WNon — BeFoot (@_BeFoot) July 21, 2022

Milan y croit toujours pour Renato Sanches