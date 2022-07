Foot - Mercato - OM

Mercato : Après avoir refusé l’OM, Axel Witsel justifie son choix

Publié le 22 juillet à 13h30 par Jules Kutos-Bertin

Cible numéro une du mercato de Pablo Longoria en juin dernier, Axel Witsel était intéressé à l’idée de rejoindre l’OM. Mais finalement, l’international belge a privilégié le défi proposé par l’Atlético de Madrid. Quelques semaines après son arrivée, l’ancien joueur du Borussia Dortmund justifie son choix et revient sur son intégration.

L’OM a passé la vitesse supérieure sur son mercato. Après des débuts timides, Pablo Longoria a fini par enclencher la seconde puisqu’il a officialisé trois arrivées dans la même journée : Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez. Malgré tout, l’OM n’a pas fini son marché. Igor Tudor a encore besoin de renforts, notamment au milieu de terrain où le départ de Boubacar Kamara se fait toujours ressentir.

Longoria cherche encore un remplaçant à Kamara

A ce poste, l’OM a ciblé plusieurs joueurs. Dimanche dernier, Foot Mercato annonçait un accord de principe entre le club de la cité phocéenne et Tiémoué Bakayoko, une piste non validée par Igor Tudor. Résultat, l’ancien milieu de l’AS Monaco n’a toujours pas mis les pieds à Marseille. Jordan Veretout est une autre piste de Pablo Longoria. Poussé vers la sortie par l’AS Roma, l’international français intéresse l’OM qui pourrait prochainement faire une offre. Cependant, il faudra être plus convaincant que la concurrence car le Milan AC l’aurait également dans le viseur.

Witsel était la priorité, il a choisi l’Atlético de Madrid

La première idée de Pablo Longoria, c’était Axel Witsel. Libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund, l’international belge était tenté par le projet de l’OM comme vous l’avait annoncé le10sport.com. Mais l’Atlético de Madrid, concurrent principal, avait des arguments de poids. Suffisants pour séduire Axel Witsel… « C'était un peu avant les matchs de l'équipe nationale, en mai. J'ai commencé à parler à Andrea (directeur sportif) pour venir ici. Je voulais jouer à un haut niveau et dans un championnat de haut niveau. Quand j'ai commencé à parler à Andrea, j'ai dit à mon agent : ‘Nous partons’ », explique l’ancien joueur du BvB dans un entretien accordé au journal Marca .

Witsel: "Espero ver muchas pelucas en el estadio" 😅 https://t.co/iM45i627sS — MARCA (@marca) July 22, 2022

« Je suis très heureux d'être venu ici »